Перес: "Зидан добился всего лишь благодаря своей скромности"

Теги реал мадридзинедин зидан

Перес: "Зидан добился всего лишь благодаря своей скромности"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес считает, что наставник команды Зинедин Зидан по праву стал лучшим тренером 2017 года по версии ФИФА.

"Зидан добился всего лишь благодаря своей скромности, которую имеет сейчас и которой обладал в бытность футболистом. Всё это является результатом работы футболистов и тренера. Нелегко руководить великими футболистами, я бы сказал, что это очень сложная задача", - отметил президент. 

Читайте: Зидан стал автором уникального достижения | http://soccernews.ru

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