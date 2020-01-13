Перес: "Зидан - это благословение небес"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес громко высказался о профессиональных качествах наставника команды Зинедина Зидана.

"Зидан выиграл много трофеев с "Реалом". Мы очень рады за него. Надеюсь, он продолжит брать титулы в будущем. Нет сомнений в его любви к "Реалу". После годичного отдыха он вернулся полным энергии. Зидан - это благословение небес", - цитирует Переса Marca.

Напомним, что француз уже выиграл с "Реалом" 10 трофеев. По этому показателю он занимает второе место в истории клуба.

Зидан возглавлял "сливочных" с января 2016 по май 2018 года, а в марте 2019-го он снова вернулся на пост.

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