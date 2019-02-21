Перешедший в "Краснодар" Скопинцев высказался о Карпине о "Ростове"
Новичок "Краснодара" Дмитрий Скопинцев пожелал удачи своему бывшему клубу "Ростову" и тренерскому штабу во главе с Валерием Карпиным.
"Дорогие болельщики "Ростова"! Дорогой Валерий Георгиевич! Дорогие мои ростовские одноклубники! Дорогой тренерский штаб и ребята из персонала команды! Я провел не так много времени в "Ростове", но всей душой полюбил это место.
Спасибо болельщикам за вашу теплоту и за то, что я так быстро стал своим. Знаю, что многие из вас относились ко мне по-особенному, и мне очень приятно, что иногда я делал вас счастливыми. Я никогда не забуду ваши плакаты и то, как громко вы объявляли мою фамилию на "Ростов Арене". Спасибо, Валерий Георгиевич, за то, что доверяли мне. За то, что давали мне шансы, за то, что как-то всегда по-особенному ко мне относились. Коуч, я очень благодарен вам за этот период карьеры.
Спасибо моим бывшим одноклубникам. Вы настоящие бойцы, и я верю, что у "Ростова" все будет хорошо!
Спасибо всему тренерскому штабу, физиотерапевтам. Вы профессионалы своего дела.
Отмечу и персонал команды. Врачи, администраторы, массажисты, пресс-служба. Обнимаю каждого!
Мне всегда будет приятно возвращаться в Ростов-на-Дону. Место, которое стало для меня родным, где произошло много знаковых встреч, событий. Но сейчас пора двигаться дальше и побеждать. В другой команде, в другом коллективе. Еще увидимся! Ваш Скопа! - написал Скопинцев в своем инстаграме.
Напомним, что 21-летний Скопинцев перешел в "Краснодар" за 4,4 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на один миллион евро за счет бонусов. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.
Не пропустите: "Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10