Перешедший в "Краснодар" Скопинцев высказался о Карпине о "Ростове"

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Перешедший в "Краснодар" Скопинцев высказался о Карпине о "Ростове"
Новичок "Краснодара" Дмитрий Скопинцев пожелал удачи своему бывшему клубу "Ростову" и тренерскому штабу во главе с Валерием Карпиным.

"Дорогие болельщики "Ростова"! Дорогой Валерий Георгиевич! Дорогие мои ростовские одноклубники! Дорогой тренерский штаб и ребята из персонала команды! Я провел не так много времени в "Ростове", но всей душой полюбил это место. 

Спасибо болельщикам за вашу теплоту и за то, что я так быстро стал своим. Знаю, что многие из вас относились ко мне по-особенному, и мне очень приятно, что иногда я делал вас счастливыми. Я никогда не забуду ваши плакаты и то, как громко вы объявляли мою фамилию на "Ростов Арене". Спасибо, Валерий Георгиевич, за то, что доверяли мне. За то, что давали мне шансы, за то, что как-то всегда по-особенному ко мне относились. Коуч, я очень благодарен вам за этот период карьеры. 

Спасибо моим бывшим одноклубникам. Вы настоящие бойцы, и я верю, что у "Ростова" все будет хорошо! 

Спасибо всему тренерскому штабу, физиотерапевтам. Вы профессионалы своего дела. 
Отмечу и персонал команды. Врачи, администраторы, массажисты, пресс-служба. Обнимаю каждого! 

Мне всегда будет приятно возвращаться в Ростов-на-Дону. Место, которое стало для меня родным, где произошло много знаковых встреч, событий. Но сейчас пора двигаться дальше и побеждать. В другой команде, в другом коллективе. Еще увидимся! Ваш Скопа! - написал Скопинцев в своем инстаграме.

Напомним, что 21-летний Скопинцев перешел в "Краснодар" за 4,4 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на один миллион евро за счет бонусов. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.

Не пропустите: "Краснодар" объявил о подписании контракта со Скопинцевым. | http://soccernews.ru

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