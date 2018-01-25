Перестрелка на "Луи II": "Лион" выбивает "Монако" из Кубка Франции

Славящиеся своей атакой "Монако" и "Лион" этой осенью подарили болельщикам голевую феерию, которая завершилась настоящим футбольным триллером, когда Набиль Фекир на последней минуте забил третий гол в ворота монегасков, и "ткачи" выиграли 2:3. Повторили команды этот результат и сегодня, правда, на этот раз "Лион" забил свой третий мяч заблаговременно, а "Монако" тщетно пытался сравнять счет на последних минутах.

"Монако" вышел на поле в атакующем составе, двух форвардов Йоветича и Фалькао поддерживали ориентированные на нападение Лопеш и Кейта и достаточно быстро хозяева открыли счет в игре. Ферри нарушил правила у своих ворот, Фабиньо навесил со штрафного, а Йоветич переправил мяч в сетку. Ответ "Лиона" был стремительный: после забега по флангу Тете отпасовал головой на Траоре, а тот отправил игровой снаряд в левый угол. На этом "Лион" не остановился, и через пять минут Депай пробил в перекладину, затем "круглый" отскочил на Диаса, но и тот отправил мяч в каркас ворот, после чего мяч отскочил в обратно к нападающему, Мариано добивал и попал в Сидибе, а затем уже игровой снаряд пересек линию.

До перерыва голов зрители больше не увидели, хотя обе команды играли на атаку, в целом был матч равных соперников, поэтому в поте лица трудиться приходилось обоим вратарям. Самый реальный момент в первой половине упустил Рони Лопеш, который пробивал с близкой дистанции после передачи с фланга, но в створ так и не попал. В конце тайма несколькими выстрелами отметились Фалькао и Фабьньо, с ударом колумбийца справился вратарь, а бразилец отправил мяч на трибуны.

В начале второго тайма "Лион" увеличил разницу в счете: Мариано Диас головой вколотил мяч в сетку, воспользовавшись навесом от Траоре. В следующей же атаке Диас мог оформить дубль, но на этот раз вышедший на замену Си свою команду спас. Время шло, "Лион" все чаще стал оглядываться на свои ворота, "Монако" же усилил давление и в итоге один гол отыграл: Геззаль с фланга отдал в центр на Кейта, тот развернулся и отпасовал еще дальше на Лопеша, а португалец в касание отправил мяч в сетку.

"Монако" бросился отыгрываться, осадил штрафную соперника и создал несколько моментов, где особенно выделяется перекладина от Глика, однако забить больше не сумел. "Лион" снова побеждает "Монако", выбивая монегасков из Кубка Франции.

"Монако" – "Лион" - 2:3

Голы: Йоветич, 13 – 1:0; Траоре, 20 – 1:1; Сидибе в свои ворота, 25 – 1:2; Диас, 56 – 1:3; Лопеш, 71 – 2:3.

"Монако": Бенальо (Си, 46), Сидибе, Глик, Раджи (Тилеманс, 63) , Туре, Н'Дорам, Фабиньо, Лопеш, Кейта, Йоветич, Фалькао (Геззаль, 70).

"Лион": Лопеш, Тете, Диахаби, Марсело, Марсаль, Н 'Добеле, Тусар, Ферри, Траоре (Корне, 76), Депай, Мариано Диас (Ауар, 86).

Вячеслав Горбачев

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