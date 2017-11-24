Перестрелка в Албании: "Шкендербеу" берет реванш у киевского "Динамо"
Насыщенная программа пятого тура группового раунда Лиги Европы продолжилась рядом интереснейших матчей, к которым нельзя было отнести противостояние в Албании, где местный "Шкендербеу" принимал киевское "Динамо". Все дело в том, что украинцы стали первым клубом, оформившим себе путевку в плей-офф, поэтому могут себя вполне вольготно чувствовать в оставшихся двух играх. Албанцы же с двумя баллами в активе являются аутсайдерами квартета "В", тем не менее к пятому туру шанс на еврокубковую весну не потеряли. Правда, для этого им необходимо было не проиграть "динамовцам" и надеяться на фиаско "Партизана" в параллельном матче с "Янг Бойз".
Наставник киевлян Александр Хацкевич по разным причинам отказался от услуг целого ряда ключевых футболистов, предпочев их использовать в более важных матчах внутреннего первенства. Коуч "снежных волков" Илир Дайя предпочел сыграть по схеме 4-3-3, которая обязывала команду играть в атакующий футбол. В первом туре "Динамо" довелось помучиться и только благодаря ударной пятиминутке во второй тайме титулованные украинцы завоевали три очка.
Хозяева активнее начали поединок, уже на второй минуте Бущану пришлось вступать в игру, вытаскивая мяч из-под перекладины после выстрела Радаша. Но гости не смялись и начали диктовать свои условия, а на 16-й минуте открыли счет. Великолепная комбинация киевлян завершилась тем, что Морозюк отпасовал на пустые ворота Цыганкову, который не имел права промахнуться. Сначала показалось, что молодой хавбек "Динамо" пребывал в офсайде, но, как показал повтор, арбитр принял правильное решение.
Не долго музыка играла на украинской улице. Не прошло и двух минут, как албанцы восстановили паритет. Лилай решился на удар из-за пределов штрафной площади и не прогадал. Мяч рикошетом от Хачериди влетел за шиворот голкиперу "бело-синих". По ходу всей первой половины встречи инициатива переходила от одних к другим и мяч еще раз побывал в сетке ворот Шехи, но гол был отменен из-за положения вне игры у Мораеса.
С началом второго тайма "Шкендербеу" просто шокировала "Динамо". Сначала на 52-й минуте дырой в обороне киевского клуба сполна воспользовался Джеймс Аденийи, занеся сферу в ворота буквально с метра. А менее, чем через пять минут нападающий "снежных волков" Сов, выйдя на свидание с Бущаном, легко реализовал свой момент. К удивлению, "бело-синие" смирились с подобным исходом и без особого энтузиазма действовали в оставшееся время. Все же отыграть один гол удалось усилиями юного воспитанника клуба Назария Русина.
Итак, подопечные Илира Дайи берут реванш у немотивированного "Динамо", но из-за победы "Партизана " в параллельном матче теряют шанс на выход в плей-офф Лиги Европы.
"Шкендербеу" – "Динамо" Киев - 3:2
Голы: Цыганков, 16 – 0:1, Лилай, 18 – 1:1, Аденийи, 52 – 2:1, Сов, 56 – 3:1, Русин, 90+1 – 3:2
"Шкендербеу": Шехи, Вангели, Радаш, Османи, Мичи, Музака, Османи (Нимага, 69), Лилай, Гавазай (Таку, 72), Сов (Дита, 90), Аденийи
"Динамо": Бущан, Кендзера (Русин, 71), Хачериди, Кадар, Пиварич, Морозюк, Корзун (Шапаренко, 60), Шепелев, Цыганков, Мораес, Беседин
Богдан Архипенко
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