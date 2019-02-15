Перестрелка в Харькове: "Шахтер" и "Айнтрахт" сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Пару часов назад киевское "Динамо" в гостях сыграло вничью с грецким "Олимпиакосом", проведя первый матч украинских команд в плей-офф Лиги Европы 2018/19, а несколько минут назад свою встречу завершил и донецкий "Шахтер", который в Харькове противостоял немецкому "Айнтрахту". Франкфуртский клуб провел довольно уверенный и результативный групповой этап, став первой немецкой командой, которая выиграла все 6 матчей в квартете второго по значимости футбольного турнира Европы, при этом в группе "Айнтрахт" имел не кого-нибудь, а прошлогоднего финалиста ЛЕ "Марселя" и "Лацио". А вот "Шахтер" стал одной из худших команд Лиги Чемпионов в плане защитных действий (16 пропущенных голов в 6 матчах), но при этом до последнего тура, до последней секунды сохранял шансы даже на выход в плей-офф Лиги Чемпионов.

Как и ожидалось, начало матча получилось очень насыщенным. Уже на 7 минуте после подачи со стандартного положения Мартин Хинтереггер перевисел в воздухе всех игроков "Шахтера" и головой пробил в ближний угол. Андрей Пятов должен был взять игровой снаряд, но выпустил его из рук и позволил "Айнтрахту" открыть счет – 1:0. Радость "орлов" была не долгой. Уже спустя 3 полных оборота секундной стрелки защитники накосячили в собственной штрафной, сбив одного из оппонентов, и судья незамедлительно указал на точку. К мячу подошел Марлос и точным ударом в правый нижний угол установил новый счет в матче – 1:1. События и дальше могли развиваться с большой активностью, но в течении первых 11 минут опорник "горняков" Тарас Степаненко умудрился получить две желтые карточки и покинул поле. "Шахтер", чувствуя запах жаренного, стал играть более плотно и усыпил игру.

Пробуждение последовало в начале второго тайма, когда на 50 минуте Йович разобрался со своими соперниками на левом фланге и подал на дальнюю штангу, где никем не прикрытому Костичу оставалось только правильно подставить ногу, чтобы первым касанием вывести свою команду вперед. Итог эпизода – 1:2 в пользу "Айнтрахта". "Шахтер" мог окончательно расклеится, если бы "орлы" забили еще и третий мяч, а эпизоды для этого были. На 60 минуте Анте Ребич мастерски исполнил штрафной, но Пятов, который уже ошибался в этой встречи, сыграл отлично и вытащил игровой снаряд из-под перекладины.

Сразу после момента Ребича "горняки" собрали ноги в руки и начали отыгрывать отставание в счете. На 62 минуте Исмаили совершил сольный проход по левому краю, ворвался в штрафную площадь, убрал защитника и с левой ноги пробивал в дальний угол, но Кевин Трапп сыграл бесподобно и перевел мяч на угловой. А спустя 5 минут немецкий голкипер уже не мог помочь. Жуниор Мораес получил мяч за пределами штрафной площади, увидел забегание Тайсона к воротам и отдал проникающий пас на бразильца. Вингер получил "ядро" первым касанием, сделал обманный маневр корпусом и вторым касанием точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот – 2:2.

В конце поединка показалось, что у команд просто не осталось сил вырывать победу. Коллективы провели еще несколько опасных атак, но до голевых моментов дело не дошло. В итоге – 2:2, как и в матче "Олимпиакос" – "Динамо". Судьба противостояния решится 21 февраля в Франкфурте.

"Шахтер" – "Айнтрахт" – 2:2

Голы: Хинтереггер, 7 – 0:1; Марслос, 10 (пен.) – 1:1; Костич, 50 – 1:2; Тайсон, 67 – 2:2

Удаление: Степаненко, 11

"Шахтер": Пятов – Бутко, Хочолава, Кривцов, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Тайсон, Коваленко (Малышев, 81), Марлос (Соломон, 68) – Мораес (Болбат, 90).

"Айнтрахт": Трапп – Да Коста, Хасебе, Хинтереггер, Ндика – Гачинович, Фернандес (Де Гузман, 82), Роде (Виллемс, 46), Костич – Ребич, Йович.