Перестрелка в Лондоне с хет-триком Обамеянга, "Сити" громит Моуринью, а "Ливерпуль" снова проиграл. Все результаты 24-го тура АПЛ

Завершились все матчи 24-го тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" продолжил серию неудачных матчей. на этот раз "мерсисайдцы" уступили "Лестеру" 1:3, несмотря на то, что вели в счете. "Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 3:0. А "Эвертон" неожиданно уступил дома аутсайдеру "Фулхэму" 0:2. "Манчестер Юнайтед" тоже не смог победить команду со дна таблицы. Подопечный Сульшера сыграли на выезде вничью с "Вест Бромвичем" 1:1. Представляем все результаты 24-го тура АПЛ.

Результаты тура:



"Лестер" - "Ливерпуль" - 3:1

"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 0:3

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 3:0

"Брайтон" - "Астон Вилла" - 0:0

"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 1:2

"Вест Бромвич" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

"Арсенал" - "Лидс" - 4:2

"Эвертон" - "Фулхэм" - 0:2

"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" - 3:0

"Челси" - "Ньюкасл" - 2:0

Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (53), "Манчестер Юнайтед" (46), "Лестер" (46), "Челси" (42), "Вест Хэм" (42), "Ливерпуль" (40), "Эвертон" (37), "Тоттенхэм" (36), "Астон Вилла" (36), "Арсенал" (34), "Лидс" (32), "Вулверхэмптон" (30), "Саутгемптон" (29), "Кристал Пэлас" (29), "Брайтон" (26), "Бернли" (26), "Ньюкасл" (25), "Фулхэм" (18), "Вест Бромвич" (13), "Шеффилд Юнайтед" (11).