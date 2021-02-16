Перестрелка в Лондоне с хет-триком Обамеянга, "Сити" громит Моуринью, а "Ливерпуль" снова проиграл. Все результаты 24-го тура АПЛ

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Перестрелка в Лондоне с хет-триком Обамеянга, "Сити" громит Моуринью, а "Ливерпуль" снова проиграл. Все результаты 24-го тура АПЛЗавершились все матчи 24-го тур Английской Премьер Лиги. "Ливерпуль" продолжил серию неудачных матчей. на этот раз "мерсисайдцы" уступили "Лестеру" 1:3, несмотря на то, что вели в счете. "Манчестер Сити" разгромил "Тоттенхэм" со счетом 3:0. А "Эвертон" неожиданно уступил дома аутсайдеру "Фулхэму" 0:2. "Манчестер Юнайтед" тоже не смог победить команду со дна таблицы. Подопечный Сульшера сыграли на выезде вничью с "Вест Бромвичем" 1:1. Представляем все результаты 24-го тура АПЛ.

Результаты тура:

"Лестер" - "Ливерпуль" - 3:1
"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 0:3
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 3:0
"Брайтон" - "Астон Вилла" - 0:0
"Саутгемптон" - "Вулверхэмптон" - 1:2
"Вест Бромвич" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1
"Арсенал" - "Лидс" - 4:2
"Эвертон" - "Фулхэм" - 0:2
"Вест Хэм" - "Шеффилд Юнайтед" - 3:0
"Челси" - "Ньюкасл" - 2:0

Турнирная таблица: "Манчестер Сити" (53), "Манчестер Юнайтед" (46), "Лестер" (46), "Челси" (42), "Вест Хэм" (42), "Ливерпуль" (40), "Эвертон" (37), "Тоттенхэм" (36), "Астон Вилла" (36), "Арсенал" (34), "Лидс" (32), "Вулверхэмптон" (30), "Саутгемптон" (29), "Кристал Пэлас" (29), "Брайтон" (26), "Бернли" (26), "Ньюкасл" (25), "Фулхэм" (18), "Вест Бромвич" (13), "Шеффилд Юнайтед" (11).

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Расстрел в Барселоне, "Реал" сильнее "Валенсии", "Атлетик" на выезде громит "Кадис". Все результаты 23-го тура Ла Лиги

Расстрел в Барселоне, "Реал" сильнее "Валенсии", "Атлетик" на выезде громит "Кадис". Все результаты 23-го тура Ла Лиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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