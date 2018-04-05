Перестрелка в Риме: "Лацио" и "Зальцбург" забили шесть голов на двоих

"Лацио" и "Зальцбург" сошлись в 1/4 финала Лиги Европы, до этой игры австрийцы не проигрывали в этом еврокубковом сезоне, однако все случается в первый раз, сегодня "быки" не устояли в Риме, хотя два мяча, забитых на чужом поле, оставили небольшие шансы "Зальцбургу".

Начало игры выдалось достаточно спокойным, опасных атак не было, темп игры низкий, однако это не помешало хозяевам поля забить уже на восьмой минуте. Баста выполнил пас в штрафную с правого края, Альберто не стал бить, а вот Лулич успешно замкнул эту передачу на дальней штанге.

После этого гола "Лацио" не стал останавливаться, продолжил проводить свои атаки. Активно играл автор первого забитого мяча Лулич, он постоянно шел вперед и пытался обострять. На противоположном фланге также неплохо действовал Баста. "Зальцбург" же в большей степени оборонялся, атаки были редкими, хотя и не менее опасными. В середине тайма Баста в собственной штрафной сфолил на Даббуре, арбитр указал на "точку". К мячу подошел Бериша, который отправил мяч по центру, а Стракоша улетел в левый угол.

"Лацио" был вынужден активизироваться, снова "Зальцбург" был заперт в своей штрафной, но долгое время итальянцы не могли придумать ничего опасного. Вспомнить можно только шанс Милинковича-Савича, который с нескольких метров не сумел попасть в ворота после прострела Лулича.

Все самое интересное команды припасли на второй тайм, забив за вторые 45 минут сразу четыре гола. Уже на 50 минуте Пароло вывел итальянцев вперед: в три передачи "орлы" дошли до чужих ворот, Альберто с правого края выдал хороший пас на Пароло, а тому не составило труда переправить игровой снаряд в сетку. В этом эпизоде защитники австрийского клуба действовали не лучшим образом, упустив атакующих игроков соперника.

"Зальцбург" не сдавался, тренерский штаб угадал с заменой, японец Минамино вышел на поле и через минуту сравнял счет. Саммасеку отдал пас вперед, Минамино сыграл в стенку с Даббуром, вышел на Стракошу и без особых проблем переиграл вратаря.

Радовались "Быки" только две минуты, римляне тут же взорвались и ответили сразу двумя мячами: Филипе Андерсон предпринял сольный проход с центра поля, ушёл от трех соперников, вышел один на один и прошил Вальке, а затем Лукас перехватил мяч в центре поля, прошел к чужой штрафной, откатил игровой снаряд на Иммобиле, а тот не оставил шансов вратарю.

В концовке "Лацио" мог забить и пятый гол, Патрик пробивал в угол, в створ не попал, однако и без этого римляне имеют весомое преимущество, которое делает их явными фаворитами на выход в полуфинал. "Зальцбург" шансы сохранил, но в ответной игре "быкам" пропускать нельзя.

"Лацио" – "Зальцбург" 4:2

Голы: Лулич, 8 – 1:0; Берища с пенальти, 28 – 1:1; Пароло, 50 – 2:1; Минамино, 73 – 2:2; Андерсон, 75 – 3:2; Иммобиле, 77 – 4:2

"Лацио": Стракоша, Баста (Патрик, 68), Филипе, Де Врей, Раду, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Лукас, Альберто (Андерсон, 67), Иммобиле (Кайседо, 85).

"Зальцбург": Вальке, Лайнер, Ромальо, Калета-Цар, Алмер, Бериша, Самассеку, Айдара (Вольф, 83), Шлагер, Даббур, Гулбрандсен (Минамино, 72).

Вячеслав Горбачев

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