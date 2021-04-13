"Перестрелки" во Флоренции и Специи, триумф "Ювентуса" и легкая победа "Милана": все результаты 30-го тура Серии А

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"Перестрелки" во Флоренции и Специи, триумф "Ювентуса" и легкая победа "Милана": все результаты 30-го тура Серии АФото: Твиттер @SerieA_EN
Подошел к концу 30-й тур итальянской Серии А. "Интер" не останавливается на пути долгожданного чемпионства. Команда Конте с минимальными затратами обыграла "Кальяри" 1:0 и не дала приблизиться к себе "Милану", который на выезде убедительно обыграл "Парму" 3:1. "Ювентус" тоже не хочет отставать от лидеров и без проблем разбирается с "Дженоа" со счетом 3:1. Во Флоренции произошла голевая перестрелка между "Фиорентиной" и "Аталантой". Матч завершился со счетом 2:3, но россияне стали лишь гостями на этом празднике голов. Нападающий хозяев Александр Кокорин все еще восстанавливается после травмы, а полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел всего на несколько минут в концовке встречи. Представляем итоги всех матчей 30-го тура Серии А.

Результаты матчей:

"Специя" - "Кротоне" - 3:2
"Парма" - "Милан" - 1:3
"Удинезе" -  "Торино" - 0:1
"Интер" - "Кальяри" - 1:0
"Верона" - "Лацио" - 0:1
"Ювентус" -  "Дженоа" - 3:1
"Сампдория" - "Наполи" - 0:2
"Рома" - "Болонья" - 1:0
"Фиорентина" - "Аталанта" - 2:3
"Беневенто" - "Сассуоло" - 0:1

Турнирная таблица: "Интер" (74), "Милан" (63), "Ювентус" (62), "Аталанта" (61), "Наполи" (59), "Лацио" (55), "Рома" (54), "Сассуоло" (43), "Верона" (3841), "Сампдория" (36), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (32), "Специя" (32), "Фиорентина" (30), "Беневенто" (30), "Торино" (27), "Кальяри" (22), "Парма" (20), "Кротоне" (15).

Фото: Твиттер @SerieA_EN
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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