"Перестрелки" во Флоренции и Специи, триумф "Ювентуса" и легкая победа "Милана": все результаты 30-го тура Серии А

Фото: Твиттер @SerieA_EN

Подошел к концу 30-й тур итальянской Серии А. "Интер" не останавливается на пути долгожданного чемпионства. Команда Конте с минимальными затратами обыграла "Кальяри" 1:0 и не дала приблизиться к себе "Милану", который на выезде убедительно обыграл "Парму" 3:1. "Ювентус" тоже не хочет отставать от лидеров и без проблем разбирается с "Дженоа" со счетом 3:1. Во Флоренции произошла голевая перестрелка между "Фиорентиной" и "Аталантой". Матч завершился со счетом 2:3, но россияне стали лишь гостями на этом празднике голов. Нападающий хозяев Александр Кокорин все еще восстанавливается после травмы, а полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел всего на несколько минут в концовке встречи. Представляем итоги всех матчей 30-го тура Серии А.

Результаты матчей:

"Специя" - "Кротоне" - 3:2

"Парма" - "Милан" - 1:3

"Удинезе" - "Торино" - 0:1

"Интер" - "Кальяри" - 1:0

"Верона" - "Лацио" - 0:1

"Ювентус" - "Дженоа" - 3:1

"Сампдория" - "Наполи" - 0:2

"Рома" - "Болонья" - 1:0

"Фиорентина" - "Аталанта" - 2:3

"Беневенто" - "Сассуоло" - 0:1

Турнирная таблица: "Интер" (74), "Милан" (63), "Ювентус" (62), "Аталанта" (61), "Наполи" (59), "Лацио" (55), "Рома" (54), "Сассуоло" (43), "Верона" (3841), "Сампдория" (36), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (32), "Специя" (32), "Фиорентина" (30), "Беневенто" (30), "Торино" (27), "Кальяри" (22), "Парма" (20), "Кротоне" (15).