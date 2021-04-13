"Перестрелки" во Флоренции и Специи, триумф "Ювентуса" и легкая победа "Милана": все результаты 30-го тура Серии А
Фото: Твиттер @SerieA_EN
Подошел к концу 30-й тур итальянской Серии А. "Интер" не останавливается на пути долгожданного чемпионства. Команда Конте с минимальными затратами обыграла "Кальяри" 1:0 и не дала приблизиться к себе "Милану", который на выезде убедительно обыграл "Парму" 3:1. "Ювентус" тоже не хочет отставать от лидеров и без проблем разбирается с "Дженоа" со счетом 3:1. Во Флоренции произошла голевая перестрелка между "Фиорентиной" и "Аталантой". Матч завершился со счетом 2:3, но россияне стали лишь гостями на этом празднике голов. Нападающий хозяев Александр Кокорин все еще восстанавливается после травмы, а полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел всего на несколько минут в концовке встречи. Представляем итоги всех матчей 30-го тура Серии А.
Результаты матчей:
"Специя" - "Кротоне" - 3:2
"Парма" - "Милан" - 1:3
"Удинезе" - "Торино" - 0:1
"Интер" - "Кальяри" - 1:0
"Верона" - "Лацио" - 0:1
"Ювентус" - "Дженоа" - 3:1
"Сампдория" - "Наполи" - 0:2
"Рома" - "Болонья" - 1:0
"Фиорентина" - "Аталанта" - 2:3
"Беневенто" - "Сассуоло" - 0:1
Турнирная таблица: "Интер" (74), "Милан" (63), "Ювентус" (62), "Аталанта" (61), "Наполи" (59), "Лацио" (55), "Рома" (54), "Сассуоло" (43), "Верона" (3841), "Сампдория" (36), "Болонья" (34), "Удинезе" (33), "Дженоа" (32), "Специя" (32), "Фиорентина" (30), "Беневенто" (30), "Торино" (27), "Кальяри" (22), "Парма" (20), "Кротоне" (15).
Фото: Твиттер @SerieA_EN
Читать также: Триумф "Реала" в "эль-класико", осечка "Атлетико" и "перестрелка" в Виго: все результаты 30-го тура Ла Лиги | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Провалы "Ман Сити" и Моуринью, триумфы "Арсенала" и "Челси" и осечка "Лестера": все результаты 31-го тура АПЛ
-
Триумф "Реала" в "эль-класико", осечка "Атлетико" и "перестрелка" в Виго: все результаты 30-го тура Ла Лиги
-
Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура Бундеслиги
-
Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ
-
Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 апреля
-
Провалы "Ман Сити" и Моуринью, триумфы "Арсенала" и "Челси" и осечка "Лестера": все результаты 31-го тура АПЛ
-
"Перестрелки" во Флоренции и Специи, триумф "Ювентуса" и легкая победа "Милана": все результаты 30-го тура Серии А
-
Триумф "Реала" в "эль-класико", осечка "Атлетико" и "перестрелка" в Виго: все результаты 30-го тура Ла Лиги
-
Олич прокомментировал победу над "Ротором"
-
Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура Бундеслиги
-
Консейсау: "Мы приехали решить очень сложную задачу"
-
"Эвертон" на выезде не смог переиграть "Брайтон"
-
"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами
-
"Хоффенхайм" и "Байер" не смогли выявить сильнейшего
-
Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ
-
Почеттино: "В матче с "Баварией", произойти может все, что угодно"
-
Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти
-
Орлов - о Малкоме: "Три буквы тащат его вниз"
-
Мюллер поделился планом на игру против ПСЖ
-
Томас Тухель поделился мнением о предстоящей игре с "Порту"
-
"Вест Бромвич" дома разгромил "Саутгемптон"
-
"Бавария" стала очередным топ-клубом, которым интересен Хвича Кварацхелия
-
Стало известно, где пройдет финал Кубка России
-
"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17