"Перестройка" от Переса: летом "Реал" могут покинуть пять игроков

Летом следующего года президент мадридского "Реала" Флорентино Перес планирует серьезно обновить свою команду.

Так, по информации испанской прессы, по окончанию текущего сезона босс королевского клуба намерен выставить на трансфер голкипера Кейлора Наваса, защитников Тео Эрнандеса, Рафаэля Варана и Марсело, а также форварда Карима Бензема. Игра всех перечисленных футболистов в текущем сезоне в корне не устраивает Переса.

Напомним, Кассано рассказал, почему провалился в "Реале". | soccernews.ru