Перевертайло: "На сегодняшний день "Уфа" более сбалансированная команда, чем "Зенит"

Бывший главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло не видит фаворита в матче 24-го тура чемпионата России между уфимской командой и "Зенитом".

Игра пройдет 1 апреля. Начало матча в 16.30.

"На сегодняшний день "Уфа" более сбалансированная команда, чем "Зенит" в плане организации игры. И матчи против "Уфы" всегда складывались для петербуржцев очень непросто. Поэтому я бы не стал выделять фаворита. "Уфа" очень мотивирована – Семак и его ассистент Низелик работали в "Зените", в полузащите играет петербургский воспитанник Обляков.

"Зенит" изначально мотивирован на чемпионство. Но пока это не подтверждается. В их игре нет баланса, у команды серьезные потери из-за травм. К тому же игры сборных не лучшим образом отразятся на "Зените". Поэтому интрига с учетом этих факторов возросла. Склоняюсь к ничейному результату", - сказал он.

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