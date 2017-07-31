Российский специалист Евгений Перевертайло покинул должность наставника "Риги".

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон после двух поражений подряд.

Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице.

Перевертайло возглавил "Ригу" в мае этого года. В России наставник работал с "Балтикой", "Тосно", "Уфой" и "Сибирью". | http://soccernews.ru