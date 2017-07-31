Перевертайло покинул должность наставника "Риги"

Теги рига

Перевертайло покинул должность наставника "Риги"Российский специалист Евгений Перевертайло покинул должность наставника "Риги".

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон после двух поражений подряд.

Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице.

Перевертайло возглавил "Ригу" в мае этого года. В России наставник работал с "Балтикой", "Тосно", "Уфой" и "Сибирью". | http://soccernews.ru 

комментарии
Strateg

Кто это?!

Ответить
Пьянь

Конь в пальто.

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов