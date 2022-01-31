Переводчик Азмуна: "Сердар переживал из-за публикации видео с Дзюбой в раздевалке"

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Бако Почоев, переводчик бывшего форварда "Зенита" Сердара Азмуна, рассказал об эмоциях иранца в связи с публикацией скандального видео из раздевалки команды после чемпионства 2020 года.

Тогда нападающий, ушедший этой зимой в "Байер", имитировал половой акт с Артёмом Дзюбой.

"Да, конечно, это харам. Но это же была шутка. Кто в этом хотел увидеть негатив, тот увидел. А адекватные болельщики всё понимают. Для них его заслуги на поле перевесили эту шутку. В их жизни тоже бывают подобные шутки.

Сердар переживал. Ему было неприятно, что так случилось. Но он понимал, что это человеческий фактор. И что выложено это видео было не со зла. За всем уследить невозможно. Так получилось. В жизни всё бывает", - рассказал Почоев.

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