Переводчик Азмуна: "Сердар переживал из-за публикации видео с Дзюбой в раздевалке"
Бако Почоев, переводчик бывшего форварда "Зенита" Сердара Азмуна, рассказал об эмоциях иранца в связи с публикацией скандального видео из раздевалки команды после чемпионства 2020 года.
Тогда нападающий, ушедший этой зимой в "Байер", имитировал половой акт с Артёмом Дзюбой.
"Да, конечно, это харам. Но это же была шутка. Кто в этом хотел увидеть негатив, тот увидел. А адекватные болельщики всё понимают. Для них его заслуги на поле перевесили эту шутку. В их жизни тоже бывают подобные шутки.
Сердар переживал. Ему было неприятно, что так случилось. Но он понимал, что это человеческий фактор. И что выложено это видео было не со зла. За всем уследить невозможно. Так получилось. В жизни всё бывает", - рассказал Почоев.
Не пропустите: Азмун обратился к фанатам "Зенита" после перехода в "Байер". | http://soccernews.ru
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