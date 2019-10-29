Переводчик Карреры рассказал, кто больше всех жаловался на тренировках "Спартака"

Артем Фетисов, экс-переводчик бывшего наставника "Спартака" Массимо Карреры, рассказал, что больше всех недоволен на тренировках команды был защитник Илья Кутепов.

"Кутепов один из тех, кто больше жаловался и делал это при всех. Достаточно того, что эти не знают русского языка и выполняют какое-то упражнение, он неоднократно проявлял своё недовольство выражениями, не сильно благоприятными, в адрес Д'Урбано", - сказал Фетисов в интервью YouTube-каналу "У Кузьмича".

26-летний Кутепов является воспитанником "Спартака" и выступает за основной состав "красно-белых" с 2012 года. Всего он провел за московский клуб 84 матча во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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