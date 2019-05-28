Перейра: "Дзюба - лучший в России"

Хавбек "Краснодара" Маурисио Перейра рассказал, кого считает лучшим футболистом России. Об этом сообщает Sport24.

"Дзюба - лучший в России. Он забил много важных голов, в том числе нам. Три российских футболиста, которые бы играли в Европе? Точно Дзюба, Антон Миранчук и Газинский", - сказал Перейра.

Ранее сообщалось, что Дзюба - лучший ассистент РПЛ в сезоне-2018/19.

Не пропустите: Чалов - лучший бомбардир чемпионата России-2018/19. | http://soccernews.ru