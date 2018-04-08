Перейра не поможет сборной Португалии на ЧМ-2018

Хавбек "Порту" Данилу Перейра пропустит предстоящий Чемпионат Мира.

Как сообщает A Bola, у футболиста частичный разрыв ахиллова сухожилия, который он получил в матче "Белененсешом". Сроки восстановления составляют четыре месяца.

Перейра выступает за сборную Португалии с 2015 года, за это время он провел 14 матчей и отметился одним ассистом.

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