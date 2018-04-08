Перейра не поможет сборной Португалии на ЧМ-2018
Хавбек "Порту" Данилу Перейра пропустит предстоящий Чемпионат Мира.
Как сообщает A Bola, у футболиста частичный разрыв ахиллова сухожилия, который он получил в матче "Белененсешом". Сроки восстановления составляют четыре месяца.
Перейра выступает за сборную Португалии с 2015 года, за это время он провел 14 матчей и отметился одним ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|29
|74
|2
|Порту
|29
|73
|3
|Спортинг Лиссабон
|29
|68
|4
|Брага
|29
|65
|5
|Рио Аве
|29
|43
|6
|Маритиму
|29
|43
|7
|Боавишта
|28
|37
|8
|Дешпортиво Чавес
|29
|37
|9
|Витория Гимарайнш
|29
|36
|10
|Портимоненсе
|29
|35
|11
|Белененсиш
|29
|33
|12
|КД Тондела
|29
|31
|13
|Витория Сетубал
|29
|28
|14
|Пасуш де Феррейра
|29
|28
|15
|Дешпортиво Авеш
|29
|25
|16
|Морейренсе ФК
|28
|25
|17
|Фейренсе
|29
|24
|18
|Эшторил
|29
|23