Перейра подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Андреасом Перейрой.

Стороны заключили соглашение до лета 2019 года с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, что накануне 21-летний Перейра на правах годичной аренды перешёл в "Валенсию". | http://soccernews.ru