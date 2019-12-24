Полузащитник Маурисио Перейра признан лучшим футболистом в истории "Краснодара".

За уругвайца проголосовало 37,86% участников опроса. На втором месте расположился Анлреас Гранквист, за него отдали 25,41% голосов, третью строчку занял форвард Юра Мовсисян - 20,77%.

Отметим, что Перейра сейчас играет за "Орландо Сити".

На награду также претендовали форвард Федор Смолов, полузащитник Жоаозиньо, защитник Виталий Калешин, опорник Одил Ахмедов, хавбек Шарль Каборе и нападающий Вандерсон.

Футболист выступал в "Краснодаре" с 2012 по 2019 год.

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