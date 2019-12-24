Перейра признан лучшим футболистом в истории "Краснодара"
Полузащитник Маурисио Перейра признан лучшим футболистом в истории "Краснодара".
За уругвайца проголосовало 37,86% участников опроса. На втором месте расположился Анлреас Гранквист, за него отдали 25,41% голосов, третью строчку занял форвард Юра Мовсисян - 20,77%.
Отметим, что Перейра сейчас играет за "Орландо Сити".
На награду также претендовали форвард Федор Смолов, полузащитник Жоаозиньо, защитник Виталий Калешин, опорник Одил Ахмедов, хавбек Шарль Каборе и нападающий Вандерсон.
Футболист выступал в "Краснодаре" с 2012 по 2019 год.
А еще: "Краснодар" определился с ценой на Игнатьева| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго"
-
Вальверде оценил достижения "Барселоны" в 2019 году
-
"Торпедо" продлило контракт с Игнашевичем до 2023 года
-
Трофеи под елку, интрига в Бундеслиге и крах "Милана": разбираем все, что вы должны знать о предпоследних выходных 2019 года
-
"Барселона" летом сделает предложение по трансферу Неймара
Лента новостей
-
Жезуалду Феррейра возглавил "Сантос"
-
1
Виллиан готов выступать в "Челси" до 40 лет
-
"Наполи" хочет купить полузащитника "Сельты" Лоботку
-
Глава "Торпедо" прокомментировал продление контракта с Игнашевичем
-
Фелиш: "Когда подписал контракт с "Атлетико", подумал: "Ух ты, я стою 126 млн евро!"
-
Шомуродов признан лучшим игроком Узбекистана в 2019 году
-
Газизов высказался об ужесточении наказания за критику арбитров
-
КАМАЗ подтвердил, что Караев отправится на просмотр в ЦСКА
-
1
Перейра признан лучшим футболистом в истории "Краснодара"
-
Дюков: "РФС ничего не инициировал по Дзюбе"
-
1
Президент "Наполи": "Нас ждёт светлое будущее с Гаттузо"
-
Алиссон рассказал об ожиданиях от матча с "Лестером"
-
Дюков прокомментировал решение комитета по этике отстранить Гинера от футбола
-
"Спартак" объявил об аренде Педро Роши во "Фламенго"
-
Лэмпард высказался по поводу необходимости доверять молодым футболистам
-
Вальверде оценил достижения "Барселоны" в 2019 году
-
Слуцкий подшутил над Дзюбой
-
Анчелотти дал обещание болельщикам "Эвертона"
-
1
Оздоев показал, как играет с сыном в футбол
-
Дзюба о призе игроку года в РПЛ: "Безумно приятно! Идем дальше"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15