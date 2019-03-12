Переживаем, как провести великолепный матч: Аллегри рассказал о предстоящем матче с "Атлетико"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, чего ждет от матча Лиги чемпионов с "Атлетико".

"Мы переживаем о том, как провести великолепный матч, только после него мы сможем думать об оставшейся части сезона.

В Испании у нас был хороший матч, однако потом произошло много ошибок. При наших болельщиках мы должны играть еще агрессивнее", - сказал Аллегри.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта в Турине. Начало - в 23:00.

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