Перин рассказал о ходе переговоров с "Ювентусом"

Голкипер сборной Италии и "Дженоа" Маттиа Перин еще не закончил переход в туринский "Ювентус".

По данным СМИ, туринцы готовы заплатить за голкипера 8 миллионов евро, ещё миллион предусмотрен как потенциальный бонус.

"Я не хочу дестабилизировать ситуацию. Клубы ведут переговоры, но ещё ничего не подписано", - сказал он.

В завершившемся сезоне итальянский голкипер провёл в Серии А 37 матчей, 11 из которых были "сухими".

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