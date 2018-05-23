Перин согласен на переход в топ-клуб

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Перин согласен на переход в топ-клубГолкипер "Дженоа" Маттиа Перин готов покинуть команду. По словам футболиста, его не пугает переход в топ-клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах стража ворот заинтересованы "Ювентус" и "Наполи".

"Дело не в "Ювентусе". Есть большая вероятность, что я покину "Дженоа". Мы еще не решили, куда я уйду. В ближайшие дни пройдут встречи между клубами. Я не боюсь перехода в топ-клуб. Во всех ведущих клубах есть конкуренция за место в составе. Возможно, в "Юве" с этим будет чуть сложнее. Но я понимаю, что если я перейду из "Дженоа" в топ-клуб, мне в любом случае биться за место в составе", - сказал он.

25-летний вратарь принял участие в 37 матчах в Серии А в прошлом сезоне, в которых пропустил 42 мяча и 12 раз сыграл "на ноль".

Читайте: В "Дженоа" оценили шансы на переход Перина в "Ювентус" | http://soccernews.ru

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