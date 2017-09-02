Перинетти: "Джилардино отказался перейти в "Венецию", так как хочет играть в Серии А"

Директор "Венеции" Джорджо Перинетти заявил, что клуб не сумел подписать известного нападающего Альберто Джилардино.

"Альберто сказал нам, что он не хочет играть в Серии А. Он все еще ждет предложения от клубов элитного дивизиона. Джилардино хочет забить 200 голов в Серии А. Но может быть, в будущем мы вернемся к нашему разговору", - приводит слова Перинетти Trivenetogoal.

Стоит отметить, что главный тренером "Венеции" является Филиппо Индзаги, который играл вместе с Джилардино за "Милан".

В данный момент 35-летний Джилардино является свободным агентом. На его счету 188 голов в Серии А.

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