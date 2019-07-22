Перишич близок к уходу из "Интера" из-за Конте

Вингер "Интера" Иван Перишич может этим летом уйти из миланского клуба, сообщает итальянская пресса.

30-летний футболист затаил обиду на главного тренера своей команды Антонио Конте, который публично усомнился в его игровых качествах.

После заявления наставника "нерадзурри" хорват всерьёз задумался о смене клубной прописки.

В прошлом сезоне Перишич сыграл за "Интер" 45 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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