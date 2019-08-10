Перишич готов перейти в "Баварию", но при одном условии

"Бавария" ведёт переговоры с вингером "Интера" Иваном Перишичем, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, мюнхенский клуб уже договорился с "нерадзурри" о деталях сделки и сейчас согласовывает условия сотрудничества с самим футболистом.

Поскольку "ротен" намерены только арендовать игрока, хорват выдвинул действующему чемпиону Германии условие - обязательный выкуп следующим летом.

Перишич хочет быть уверенным в своём будущем. Если "Бавария" гарантирует ему исполнение данного пункта, то вскоре о переходе будет объявлено официально.

Атакующий полузащитник выступает за "Интер" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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