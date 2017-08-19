Перишич готов продлить контракт с "Интером"

Полузащитник "Интера" Иван Перишич не исключает, что может остаться в миланском клубе.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 28-летний хорват готов продлить контракт с "нерадзурри", если его зарплата вырастет до 5 миллионов евро за сезон.

Стоит отметить, что действующее соглашение между Перишичем и "Интером" рассчитано до лета 2020 года.

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