Перишич, Модрич и Манджукич включены в стартовый состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

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Перишич, Модрич и Манджукич включены в стартовый состав сборной Хорватии на ЧМ-2018

Сборная Хорватии объявила стартовый состав на финальный матч Чемпионата Мира-2018 против команды Франции.

Хорватия: Субашич - Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич - Брозович, Модрич, Ракитич - Ребич, Перишич, Манджукич.

Напомним, что матч начнется в 18:00 мск.

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