Перишич может перейти в "Манчестер Юнайтед" летом 2018 года

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Перишич может перейти в "Манчестер Юнайтед" летом 2018 года
"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться хорватским полузащитником "Интера" Иваном Перишичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб собирается приобрести футболиста летом 2018 года.

Стоит отметить, что манкунианцы вели переговоры о покупке 28-летнего хавбека минувшим летом и предлагали за него порядка 40 миллионов евро. Впрочем, "Интер" отказался продавать игрока меньше, чем за 55 миллионов евро. Контракт хорвата с с миланцами действует до лета 2022 года.

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