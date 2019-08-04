Перишич может перейти в "Монако"

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Перишич может перейти в "Монако"

Хавбек "Интера" Иван Перишич в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, футболист недоволен требованиями нового главного тренера итальянского клуба Антонио Конте. Скорее всего, Перишич перейдет в "Монако", хотя сам футболист предпочел бы выступать в АПЛ.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 45 матчах в Серии А, отметившись 9 голами и 8 ассистами. Его контракт рассчитан до 2022 года.

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