Перишич может перейти в "Монако"
Хавбек "Интера" Иван Перишич в летнее трансферное окно может покинуть клуб. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, футболист недоволен требованиями нового главного тренера итальянского клуба Антонио Конте. Скорее всего, Перишич перейдет в "Монако", хотя сам футболист предпочел бы выступать в АПЛ.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 45 матчах в Серии А, отметившись 9 голами и 8 ассистами. Его контракт рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Китайский клуб пытается переманить защитника "Интера". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Фавр проиграл в плане статистики, но победил в плане тактики, а Ковач снова не смог ничего придумать: обсуждаем матч за Суперкубок Германии
-
"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Фирпо
-
Мойсе Кин перешел в "Эвертон"
-
"Барселона" хочет арендовать Неймара на год
-
Гаттузо может возглавить "Нант"
Лента новостей
-
Тренерские штабы "Тамбова" и "Арсенала" определились с составами на матч 4-го тура РПЛ
-
РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом
-
Фавр проиграл в плане статистики, но победил в плане тактики, а Ковач снова не смог ничего придумать: обсуждаем матч за Суперкубок Германии
-
Хамес Родригес может стать игроком "Марселя"
-
"Локомотив" готов расстаться с Эдером и Смоловым
-
1
Манджукич близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"
-
"Барселона" объявила о подписании защитника "Бетиса" Фирпо
-
"Интер" занял жёсткую позицию в отношении Икарди
-
"Локомотив" хочет купить Николая Комличенко
-
Мойсе Кин перешел в "Эвертон"
-
Спортивный директор "Зенита" оценил дебют Малкома
-
1
Аршавин рассказал, за кого будет болеть в матче за Суперкубок Англии
-
"Барселона" хочет арендовать Неймара на год
-
1
Канделаки: "Не понимаю, что за урок преподает болельщикам резиновая дубинка"
-
Перишич может перейти в "Монако"
-
1
Гаттузо может возглавить "Нант"
-
Симеоне рассказал о переходе Гризманна в "Барселону"
-
1
Эвра: "Погба по-настоящему любимым чувствовал себя только в "Ювентусе"
-
Сане согласовал условия личного контракта с "Баварией"
-
Магуайр прибыл в Манчестер для подписания контракта с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17