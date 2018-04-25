Перишич назвал будущего обладателя "Золотого мяча"

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Перишич назвал будущего обладателя "Золотого мяча"

Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич в своём инстаграме назвал будущего обладателя "Золотого мяча".

По мнению хорвата, в 2018 году лучшим игроком мира является вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах.

 

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