Перишич не против перехода в "Баварию"

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Перишич не против перехода в "Баварию"

Хавбек "Интера" Иван Перишич прокомментировал свое будущее.

"Нико Ковач оказал большое влияние на меня в течение карьеры. Я поздравил его, когда он подписал контракт с "Баварией". Если я нужен "Баварии", они знают, где меня найти.

Если я и сменю клуб, то это будет только топ-лига и топ-команда. Лишь Бог знает, что будет дальше. Я счастлив в "Интере", но все мы понимаем, что в футболе бывает всякое. Честно говоря, я хотел бы поиграть во всех топ-лигах, но мне уже 29 лет. Не уверен, что мне хватит на это времени" - приводит слова Перишича FourFourTwo.

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