Перишич не сыграет с "Дженоа"

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Перишич не сыграет с "Дженоа"

Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич не поможет своей команде в матче 25-го тура Серии А против "Дженоа", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 29-летний хорват получил травму плеча, от которой не успеет восстановиться к субботнему поединку.

В этом сезоне Перишич сыграл за "Интер" 26 матчей, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.

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