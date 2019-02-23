Перишич определился со своим будущим в "Интере"
Нападающий "Интера" Иван Перишич принял решение остаться в миланском клубе. Об этом сообщает Calciomercato.
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Арсенал" и "Интер" готов был его отпустить за 40 миллионов евро. Однако сделка не состоялась.
Хорват перешел в "Интер" в 2014 году из "Вольфсбурга" за 16 миллионов евро. Соглашение Перишича с "Интером" действует до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.
Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, в 22:30 мск "Интер" в гостях сыграет с "Фиорентиной" в рамках 25-го тура Серии А.
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Месси установил очередной рекорд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9