Перишич определился со своим будущим в "Интере"

Теги интер миланиван перишичтрансферыарсенал лондон

Перишич определился со своим будущим в "Интере"

Нападающий "Интера" Иван Перишич принял решение остаться в миланском клубе. Об этом сообщает Calciomercato.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в "Арсенал" и "Интер" готов был его отпустить за 40 миллионов евроОднако сделка не состоялась.

Хорват перешел в "Интер" в 2014 году из "Вольфсбурга" за 16 миллионов евро. Соглашение Перишича с "Интером" действует до 30 июня 2022 года. 

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 30 матчах, отметившись 4 голами и 3 ассистами.

Напомним, что в воскресенье, 24 февраля, в 22:30 мск "Интер" в гостях сыграет с "Фиорентиной" в рамках 25-го тура Серии А.

Не пропустите: Икарди пропустит ещё один матч "Интера" | http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд

Сборная России переиграла команду звезд на Кубке Легенд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 24 66
2 Наполи Наполи 24 53
3 Интер Милан Интер Милан 24 46
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 24 41
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Фиорентина Фиорентина 24 35
10 Сампдория Сампдория 24 33
11 Сассуоло Сассуоло 24 30
12 Парма Парма 24 29
13 Дженоа Дженоа 24 28
14 Кальяри Кальяри 24 24
15 Удинезе Удинезе 24 22
16 СПАЛ СПАЛ 24 22
17 Эмполи Эмполи 25 21
18 Болонья Болонья 24 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 24 16
20 Кьево Кьево 24 9
Полная таблица

топ-5 тегов