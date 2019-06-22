Перишич получил выгодное предложение из Китая

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Перишич получил выгодное предложение из Китая

"Шанхай Шенхуа" пытался переманить вингера "Интера" Ивана Перишича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, китайский клуб предложил звёздному хорвату трёхлетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.

Однако 30-летний футболист не захотел на таких условиях уезжать в Поднебесную.

В связи с этим "Шанхай Шеньхуа" переключил внимание на игрока "Ромы" Стефана Эль-Шаарави.

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