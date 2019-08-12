Перишич прошёл медобследование в "Баварии"

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Перишич прошёл медобследование в "Баварии"

Вингер миланского "Интера" Иван Перишич находится в шаге от перехода в "Баварию", сообщает Bild.

По сведениям издания, хорват уже прошёл медицинское обследование для мюнхенского клуба и вскоре подпишет контракт.

Ранее стало известно, что "Бавария" и "Интер" договорились о годичной аренде 30-летнего футболиста за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов.

Перишич выступал за "нерадзурри" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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