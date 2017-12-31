Перишич провел 100-й матч за "Интер"

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Интер" дома сыграл вничью с "Лацио" (0:0).

Этот поединок стал 100-м для хорватского полузащитника Ивана Перишича в футболке миланского клуба.

28-летний Перишич выступает за "Интер" с 2015 года, провел 100 матчей, забил 27 голов и отдал 24 результативные передачи.

Напомним, что прошлым летом Перишича активно пытался приобрести "Манчестер Юнайтед", но миланцам удалось удержать игрока в составе.

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