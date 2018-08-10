Перишич провоцирует "Реал"

Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич провоцирует мадридский "Реал".

Хорватский вингер в своём инстаграме опубликовал фото с одноклубниками-соотечественниками Марцело Брозовичем и Шиме Врсалько, сопроводив снимок хэштегом #WhoIsMissing? (Кого не хватает?).

На фотографии Перишич отметил хавбека "Реала" Луку Модрича, которого СМИ активно сватают в "Интер", однако "сливочные" не намерены расставаться с ключевым игроком.

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