Перишич провоцирует "Реал"

Теги иван перишичинтер миланреал мадридлука модричмарцело брозовичшиме врсалько

Перишич провоцирует "Реал"

Полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич провоцирует мадридский "Реал".

Хорватский вингер в своём инстаграме опубликовал фото с одноклубниками-соотечественниками Марцело Брозовичем и Шиме Врсалько, сопроводив снимок хэштегом #WhoIsMissing? (Кого не хватает?).

 

.. ⚫️ .. #BenvenutoŠime #WhoIsMissing ?

Публикация от Ivan Perišić (@ivanperisic444)

На фотографии Перишич отметил хавбека "Реала" Луку Модрича, которого СМИ активно сватают в "Интер", однако "сливочные" не намерены расставаться с ключевым игроком.

Не пропустите: "Реал" готовит новый контракт для Модрича. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

"Севилья" объявила о переходе Андре Силвы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов