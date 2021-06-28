Перишич рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом

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Перишич рассказал о своём самочувствии после заражения коронавирусом

Фото инстаграм Ивана Перишича

Вингер сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал своё состояние здоровья.

Напомним, что 32-летний футболист заболел коронавирусом во время Евро-2020.

"Большинство из вас уже знает, что у меня обнаружили ковид. Спасибо за все ваши сообщения. Сейчас я чувствую себя лучше, но мне жаль, что я не смогу помочь сборной Хорватии в матче с Испанией. Надеюсь, мне удастся сделать это в будущем. Я уверен, что при поддержке наших замечательных болельщиков парни проведут отличный матч. И кто знает, может, в конце концов я снова сыграю на этом турнире. Вперёд, парни!" - написал Перишич в инстаграме.

Матч Хорватия - Испания состоится сегодня в Копенгагене в 19:00 мск.

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