Перишич рассказал о своих планах на будущее

Полузащитник "Интера" Иван Перишич, играющий в аренде в "Баварии", рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает Abendzeitung.

"Пока у меня все хорошо в Мюнхене. И в личном и спортивном плане. Я иду вперед шаг за шагом, день за днем.

30 лет - еще не старость. Я чувствую себя хорошо. Планирую играть еще 7-8 лет", - сказал Перишич.

В этом сезоне Перишич выступил в 20 матчах, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей. Арендное соглашение рассчитано до лета 2020 года.

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