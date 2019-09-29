Перишич рассказал о том, что едва не перешел в "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Баварии" Иван Перишич признался, что был близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Athletic.
"Я был очень близок к переходу в "МЮ". Я всегда мечтал поиграть во всех топ-лигах, однако этого не произошло.
Это было сложным моментом. Только спустя два года я узнал, почему трансфер сорвался.
Было так хорошо, когда позвонил Моуринью, ему сложно отказать. Я бы хотел к нему присоединиться и играть за "МЮ".
Теперь я хочу играть в "Баварии", - сказал Перишич.
Напомним, этим летом, футболист перешел в "Баварию" из "Интера". Немецкий клуб на данный момент является лидером Бундеслиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|4
|Тоттенхэм
|7
|11
|5
|Лестер Сити
|6
|11
|6
|Челси
|7
|11
|7
|Борнмут
|7
|11
|8
|Арсенал Лондон
|6
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Бернли
|7
|9
|11
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2