Перишич рассказал о том, что едва не перешел в "Манчестер Юнайтед"

Теги иван перишичинтер миланманчестер юнайтедбавария мюнхен

Перишич рассказал о том, что едва не перешел в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Баварии" Иван Перишич признался, что был близок к трансферу в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает The Athletic.

"Я был очень близок к переходу в "МЮ". Я всегда мечтал поиграть во всех топ-лигах, однако этого не произошло.

Это было сложным моментом. Только спустя два года я узнал, почему трансфер сорвался.

Было так хорошо, когда позвонил Моуринью, ему сложно отказать. Я бы хотел к нему присоединиться и играть за "МЮ".

Теперь я хочу играть в "Баварии", - сказал Перишич.

Напомним, этим летом, футболист перешел в "Баварию" из "Интера". Немецкий клуб на данный момент является лидером Бундеслиги.

А еще: СМИ: Санчеса недолюбливали некоторые игроки "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru

 
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