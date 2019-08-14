Перишич сказал, что для успеха в Лиге чемпионов командам необходимы хорватские футболисты
Новый игрок "Баварии" Иван Перишич рассказал, что, если команда хочет выиграть Лигу чемпионов, ей нужны хорватские футболисты. Об этом футболист рассказал на презентации в новом клубе.
"В последние 7-8 лет Лигу чемпионов выигрывали хорваты. Когда "Бавария" последний раз выигрывала в ЛЧ, в составе был хорват. Надеюсь, со мной будет также", - сказал Перишич.
Перишич перешел в "Интер" из "Баварии" летом этого года. За итальянский клуб он выступал с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19