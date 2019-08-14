Перишич сказал, что для успеха в Лиге чемпионов командам необходимы хорватские футболисты

Новый игрок "Баварии" Иван Перишич рассказал, что, если команда хочет выиграть Лигу чемпионов, ей нужны хорватские футболисты. Об этом футболист рассказал на презентации в новом клубе.

"В последние 7-8 лет Лигу чемпионов выигрывали хорваты. Когда "Бавария" последний раз выигрывала в ЛЧ, в составе был хорват. Надеюсь, со мной будет также", - сказал Перишич.

Перишич перешел в "Интер" из "Баварии" летом этого года. За итальянский клуб он выступал с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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