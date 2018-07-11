Перишич сравнивает счет в игре с Англией

Теги иван перишичхорватияанглия

Перишич сравнивает счет в игре с АнглиейСборная Хорватии сравняла счет в полуфинальном матче Чемпионата Мира против национальной команды Англии. Забитый мяч на свой счет записал Иван Перишич.

Напомним, после первого тайма англичане минимально обыгрывали хорватов. | soccernews.ru

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