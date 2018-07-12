Перишич стал игроком матча Хорватия - Англия

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Перишич стал игроком матча Хорватия - АнглияВингер сборной Хорватии Иван Перишич назван лучшим игроком второго полуфинального матча Чемпионата Мира в России.

В игре против национальной команды Англии 29-летний игрок "клетчатых" отметился забитым мячом и результативной передачей на Марио Манджукича в овертайме.

Напомним,  Перишич стал вторым бомбардиром сборной Хорватии в истории ЧМ. | soccernews.ru

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