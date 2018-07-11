Перишич стал вторым бомбардиром сборной Хорватии в истории ЧМ

Теги иван перишичхорватия

Перишич стал вторым бомбардиром сборной Хорватии в истории ЧМВингер сборной Хорватии Иван Перишич стал вторым бомбардиром своей команды в истории Чемпионатов Мира.

Так, гол 29-летнего игрока миланского "Интера" в сегодняшнем полуфинальном матче в ворота англичан стал для него четвертым в рамках ЧМ. Больше него из хорватов на мундиалях забивал только легендарный Давор Шукер - шесть мячей.

Напомним,  сборная Хорватии в третьем раунде плей-офф ЧМ подряд будет играть дополнительное время. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов