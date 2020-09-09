Перишич вернется в "Интер". "Бавария" решила не выкупать футболиста

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Перишич вернется в "Интер". "Бавария" решила не выкупать футболиста

Хавбек "Интера" Иван Перишич продолжит выступать в миланском клубе. Минувший сезон футболист провел в аренде в "Баварии".

По данным журналиста Джанлука Ди Марцио, немецкий клуб хотел выкупить 31-летнего игрока за 12 миллионов евро, однако "Интер" посчитал цену заниженной.

В прошедшем сезоне Перишич принял участие в 22 матчах Бундеслиги, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

В "Интере" футболист играет с 2015 года.

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