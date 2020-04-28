Перишич вернулся к тренировкам с "Баварией" после 3 месяцев восстановления

Хавбек "Баварии" Иван Перишич приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, футболист разминался с остальными игроками клуба. "Бавария" а данный момент работает в небольших группах из-за пандемии коронавируса. С Перишичем занимались Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Кингсли Коман, Джошуа Зиркзее, Альваро Одриосола и Микаэль Кюизанс.

Напомним, футболист не тренировался на протяжении 3 месяцев из-за перелома лодыжки, который получил на одном из занятии "Баварии".

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова выкупить в "Интера" права на футболиста, но попытается снизить цену.

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