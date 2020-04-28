Перишич вернулся к тренировкам с "Баварией" после 3 месяцев восстановления
Хавбек "Баварии" Иван Перишич приступил к тренировкам с командой. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, футболист разминался с остальными игроками клуба. "Бавария" а данный момент работает в небольших группах из-за пандемии коронавируса. С Перишичем занимались Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Кингсли Коман, Джошуа Зиркзее, Альваро Одриосола и Микаэль Кюизанс.
Напомним, футболист не тренировался на протяжении 3 месяцев из-за перелома лодыжки, который получил на одном из занятии "Баварии".
Ранее сообщалось, что "Бавария" готова выкупить в "Интера" права на футболиста, но попытается снизить цену.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16