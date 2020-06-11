Перишич вышел в финал Кубка Германии с тремя разными командами

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундвольфсбургиван перишичстатистика

Перишич вышел в финал Кубка Германии с тремя разными командами

"Бавария" стала третьей командой, с которой вингер Иван Перишич вышел в финал Кубка Германии.

Ранее 31-летний хорват пробивался в главный матч турнира с "Вольфсбургом" и дортмундской "Боруссией".

Напомним, что Перишич выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру".

Не пропустите: "Бавария" обыграла "Айнтрахт" и вышла в финал Кубка Германии. | http://soccernews.ru
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 30 63
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 30 56
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 30 56
6 Вольфсбург Вольфсбург 30 45
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 30 43
8 Фрайбург Фрайбург 30 41
9 Герта Герта 30 38
10 Шальке Шальке 30 38
11 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 35
12 Кельн Кельн 30 35
13 Аугсбург Аугсбург 30 32
14 Унион Берлин Унион Берлин 30 32
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17 Вердер Бремен Вердер Бремен 30 25
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