Перишич вышел в финал Кубка Германии с тремя разными командами

"Бавария" стала третьей командой, с которой вингер Иван Перишич вышел в финал Кубка Германии.

Ранее 31-летний хорват пробивался в главный матч турнира с "Вольфсбургом" и дортмундской "Боруссией".

Напомним, что Перишич выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит миланскому "Интеру".

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