Перишич высказался о некоторых игроках "Реала" перед очным матчем

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Перишич высказался о некоторых игроках "Реала" перед очным матчемФото: инстаграм Перишича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич поделился мнением о некоторых игроках мадридского "Реала" перед очным матчем в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"В раздевалке мы говорим о том, как остановить Винисиуса, он сейчас в потрясающей форме. Я смотрел почти все игры "Реала" в этом сезоне и он всегда играл очень хорошо.

Лука Модрич - мой капитан, я его очень сильно уважаю. До того, как стать великим футболистом, он стал великим человеком. Надеюсь, что он не сыграет против нас, так нам тогда будет гораздо легче (смеется) ...  он фантастический", - сказал Перишич.

Игра между "Реалом" и "Интером" состоится 7 декабря. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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