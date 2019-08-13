Перишич высказался о своём переходе в "Баварию"
Новичок "Баварии" Иван Перишич поделился эмоциями после подписания контракта с мюнхенским клубом.
"Счастлив вернуться в Германию. "Бавария" - один из самых больших европейских клубов. Мы хотим не только побороться за победу в Бундеслиге и Кубке Германии, но и выиграть Лигу Чемпионов", - цитирует 30-летнего футболиста официальный сайт "ротен".
Ранее сообщалось, что "Бавария" арендует хорвата на один год за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов.
Перишич выступал за "Интер" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19