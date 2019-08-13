Перишич высказался о своём переходе в "Баварию"

Новичок "Баварии" Иван Перишич поделился эмоциями после подписания контракта с мюнхенским клубом.

"Счастлив вернуться в Германию. "Бавария" - один из самых больших европейских клубов. Мы хотим не только побороться за победу в Бундеслиге и Кубке Германии, но и выиграть Лигу Чемпионов", - цитирует 30-летнего футболиста официальный сайт "ротен".

Ранее сообщалось, что "Бавария" арендует хорвата на один год за 5 миллионов евро с опцией выкупа за 20 миллионов.

Перишич выступал за "Интер" с 2015 года, сыграл 163 матча, забил 40 голов и сделал 37 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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