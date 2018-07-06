Перишич: "Я должен давать команде гораздо больше"

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич поделился деталями подготовки к четвертьфинальной встрече Чемпионата Мира с командой России.

"В команде отличная атмосфера. Конечно, нелегко проводить полтора месяца без семьи, но в команде все превосходно. Я понимаю, что сам должен давать команде гораздо больше, чем, например, в игре с Данией", - сказал он.

Напомним, что команды сыграют 7 июля в Сочи.

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