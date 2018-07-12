Перишич: "Знали, насколько важен полуфинал для такой маленькой страны, как Хорватия"

Вингер сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал победу своей команды над Англией в полуфинале Чемпионата Мира.

"Это была очень сложная игра, мы все знали, что было поставлено на карту, насколько важным был полуфинал для такой маленькой страны, как Хорватия. Мы начали матч медленно, но мы продемонстрировали наш характер, как было и в предыдущих двух стадиях плей-офф, когда мы оба раза оказывались в роли догоняющих", - цитирует 29-летнего игрока официальный сайт ФИФА.

Напомним, Перишич стал игроком матча Хорватия - Англия. | soccernews.ru